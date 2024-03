L’indagine per spaccio di droga in Emilia Romagna passa da Trapani

C’è anche Trapani tra le province in cui i carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari per 52 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le altre province interessate sono Modena, Piacenza e Reggio Emilia (in Emilia Romagna). Le indagini sono coordinate dalla procura di Modena.