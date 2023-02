Incidente lungo Via Umberto, Fiat Panda si ribalta all’incrocio con via Ventimiglia

Una Fiat Panda grigia, per cause che sono in fase di accertamento, si è ribaltata questa mattina lungo via Umberto, a Catania. Il sinistro è avvenuto all’angolo con via Ventimiglia. Il conducente non è in pericolo di vita Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale per effettuare i rilievi del caso. Non è da escludere il coinvolgimento di un secondo mezzo che potrebbe avere urtato la Panda nella parte posteriore destra.