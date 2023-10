Ancora un incidente in un incrocio di via Milo, a Catania: auto in svolta sperona un giovane motociclista

Momenti di paura per un giovane catanese che, a bordo della sua moto Aprilia 125 stava percorrendo via Milo, a Catania, in direzione viale Fleming e Circonvallazione. Il mezzo del giovane è stato speronato da una Fiat 500X guidata da un uomo che stava transitando sulla stessa via Milo – in direzione opposta al ragazzo, verso il carcere – per svoltare in via Orto dei limoni. Operazione che, in quell’incrocio, comporta spesso incidenti. Nell’impatto, che ha provocato l’apertura dell’airbag dell’auto, la moto del ragazzo è scivolata a terra. Il giovane è stato subito soccorso dai passanti e, forse per lo spavento, ha trascorso diversi minuti sdraiato sul marciapiede prima di rimettersi in piedi. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’auto della polizia. All’incrocio poco più su di quello teatro dell’incidente – tra via Milo e via Eleonora D’Angiò – ad aprile dello scorso anno un’auto aveva travolto e ucciso un 70enne.

