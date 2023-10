Incidente sulla Palermo-Trapani, quattro feriti

È di quattro feriti il bilancio di un incidente che ha coinvolto due veicoli sulla A29 diramazione Alcamo – Trapani, nei pressi del km 17,000, in direzione Alcamo. Secondo quanto rende noto l’Anas, il tratto interessato dall’incidente è stato momentaneamente chiuso al traffico, con una deviazione sulla viabilità secondaria mediante l’uscita obbligatoria a Fulgatore. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.