Incidente stradale: si ribalta con il furgone nel Ragusano, morto 58enne

Un uomo di 58 anni, originario di Giarratana, in provincia di Ragusa, è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 194 che conduce al capoluogo ibleo. L’uomo era alla guida di un furgone che all’altezza della diga di Licodia si è ribaltato. Nell’impatto, l’uomo è stato sbalzato fuori dal veicolo, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 e i carabinieri.