Incidente stradale a Vittoria, coinvolte tre automobili

Foto F.Assenza

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 10, lungo la strada provinciale 5, in territorio di Vittoria, provincia di Ragusa. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre automobili. Una di queste, con a bordo degli anziani, è cappottata. Le dinamiche del sinistro sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Il primo a prestare soccorso ai feriti, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, è stato il medico Tiziano Valente, originario di Grammichele. Le persone coinvolte hanno riportato delle escoriazioni superficiali. Le loro condizioni non destano preoccupazione.