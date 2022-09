Incidente mortale a Palermo. A perdere la vita un motociclista 50enne. Indagini in corso

Un incidente stradale si è verificato in via Carlo Forlanini, nei pressi di corso Tukory a Palermo. A perdere la vita nello scontro con un’auto è stato un motociclista, Domenico Basile di 50 anni. Soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Policlinico dove è deceduto poco dopo il ricovero. Sul sinistro indaga la sezione Infortunistica della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sia la moto che l’auto percorrevano la stessa direzione e si trovavano entrambe su via Forlanini. La dinamica resta ancora da accertare. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.