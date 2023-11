Caltagirone, fa un incidente in motorino ma i carabinieri scoprono che spaccia

Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri di Caltagirone (in provincia di Catania) in flagranza del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Tutto è partito dalla segnalazione al 112, da parte di un passante, in merito a un incidente stradale a Mazzarrone con feriti e che ha coinvolto due scooter. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno identificato i conducenti dei due motorini, un 19enne e un minorenne, entrambi originari del paese. Nel corso degli accertamenti per verificare la dinamica del sinistro, il 19enne si è mostrato nervoso e aveva fretta di andare via.

Insospettiti dall’atteggiamento, i carabinieri lo hanno perquisito scoprendo un borsello sotto la felpa, contenente pacchetti di sigarette e scatole di caramelle dove erano nascosti 50 grammi di marijuana, 12 grammi di hashish e sei dosi di cocaina. Trovati anche un bilancino di precisione e del denaro di cui il giovane non sapeva giustificare la provenienza. Tutta la droga è stata sequestrata mentre il 19enne è stato trasferito al carcere di Caltagirone.