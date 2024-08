Incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria: muore una bimba messinese di 7 anni

Stamattina una bambina di 7 anni di Messina è morta in un incidente stradale avvenuto in provincia di Salerno. Lo scontro – che si è verificato sull’autostrada A2, nota come Salerno-Reggio Calabria – è stato tra due auto: su una viaggiavano la bambina che è morta, il fratello e i genitori, nell’altra una coppia di origine calabrese. Tutte le persone coinvolte nell’incidente sono rimaste ferite. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, che è avvenuto nella corsia nord, qualche chilometro prima dello svincolo di Sala Consilina, sempre nel Salernitano. Sul posto sono intervenute alcune squadre dell’Anas, agenti della polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere i corpi delle persone ferite. La bimba di 7 anni è stata trasportata al vicino ospedale di Polla, in provincia di Salerno, dove è deceduta per la gravi ferite riportate. Le altre cinque persone coinvolte nell’incidente sono ricoverate nello stesso ospedale. A causa dell’incidente il traffico ha subito forti rallentamenti.