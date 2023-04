Vigili del fuoco di Ragusa

Scontro tra due automobili a Ragusa, intervento dei vigili del fuoco per liberare un conducente

Alle 20.20 i vigili del fuoco di Ragusa sono intervenuti, in via Ettore Fieramosca, in prossimità del bar Bruscè, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una Lancia Y ed una Renault Megane che, a causa dell’impatto si è ribaltata su di un fianco. Le auto erano occupate solamente dai rispettivi conducenti. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare dall’abitacolo il conducente dell’auto ribaltata per affidarlo alle cure del personale medico 118. Sul posto oltre al 118 è intervenuta polizia locale di Ragusa, per i rilievi di competenza.