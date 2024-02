Provinciale 20, incidente tra due auto e un mezzo pesante. Una persona è in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi: un camion e due macchine tra cui una Fiat Panda verde vecchio modello. Ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultimo mezzo. Estratto vivo è stato trasportato dal personale del 118 in gravi condizioni all’ospedale di Ragusa. Sul posto, per i rilievi utili a chiarire la dinamica, i carabinieri di Marina di Ragusa.