Palermo-Agrigento, centauro muore dopo incidente: automobilista indagato per omicidio stradale

È morto mentre si trovava ricoverato all’ospedale Civico di Palermo, l’uomo che era rimasto gravemente ferito nell’incidente che si è verificato lungo la strada statale Palermo-Agrigento nella zona di Bolognetta, nel Palermitano. La vittima è il 58enne Mario Romano. Per l’incidente è indagato per omicidio stradale il 54enne che era alla guida di un’auto – una Dacia Duster a bordo della quale c’erano anche la moglie e il figlio – che si è scontrata con la moto Benelli.

Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati e per il violento impatto il 58enne è stato sbalzato dalla sella e scaraventato sull’asfalto. Gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale dove è morto a causa delle gravi ferite riportate. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale dove verrà eseguita l’autopsia. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.