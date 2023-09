Ex calciatore delle giovanili del Catania morto in un incidente stradale

Avrebbe compiuto 22 anni il 5 novembre, Manuel Puglisi, il calciatore cresciuto nelle giovanili di Catania e Messina e poi è andato al Paternò e al Biancavilla. E, invece, è morto in un incidente stradale all’alba di questa mattina nel quartiere San Cristoforo di Catania mentre si trovava a bordo di una moto di grossa cilindrata. Le cause e la dinamica del sinistro sono ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale etnea. Stando a quanto ricostruito finora, Puglisi avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote. A dare l’allarme è stata una chiamata arriva al numero unico per le emergenze (112) poco prima delle 4 di questa mattina. Sul posto dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ma per il giovane non c’è stato niente da fare.

Sul profilo Instagram del cantante trap Niko Pandetta – che al momento si trova in carcere dopo la sentenza di condanna a quattro anni per spaccio di droga, nell’ambito dell’operazione Double track – sono comparse due storie dedicate a Manuel Puglisi. Nella prima c’è una foto che li ritrae insieme; mentre nella seconda, parole su uno schermo nero: «Lui è un mio caro amico che stanotte dopo un incidente in moto ci ha lasciati – si legge nella storia pubblicata sul social – Ragazzi siate più prudenti e mettete i caschi sulle moro, non giocate con le vostre vite».