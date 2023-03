Marzamemi: 17enne a bordo di uno scooter si schianta contro un palo, morto

Il 17enne Venero Samuel Cilia è morto ieri sera in un incidente stradale autonomo a Marzamemi, frazione del comune di Pachino, nel Siracusano. Il giovane si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause che sono ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia municipale, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato a sbattere contro un palo della segnaletica stradale verticale. L’impatto e la caduta hanno provocato al 17enne gravi lesioni che ne hanno determinato il decesso. Il sinistro si è verificato lungo la bretella che da contrada Forte porta alla rotonda della Finanza, all’ingresso del borgo marinaro nella zona sud della provincia di Siracusa. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118 e ai vigili urbani di Pachino, sono intervenuti anche i carabinieri.