Morto 19enne lungo la provinciale 19. Fatale l’impatto tra scooter e Citroen C3

Ennesimo incidente stradale mortale lungo le strade dell’Isola. A perdere la vita ieri notte è staro il 19enne Adam Khalifa. Il ragazzo, originario della Tunisia, si trova a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni. I due, mentre percorrevano la strada provinciale 19, si sono scontrati con una Citroen C3 condotta da un 19enne. Dopo l’impatto i due passeggeri del mezzo a due ruoti sono stati sbalzati in una scarpata ma per Khalifa non c’è stato nulla da fare. Il passeggero dello scooter è stato trasferito all’ospedale di Modica dal 118. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Scicli che adesso dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Illeso il guidatore della Citroen.