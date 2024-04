Palermo: va a sbattere contro un albero, morto un motociclista di 54 anni

Un incidente mortale si è verificato la scorsa notte a Palermo in via Dante, precisamente all’altezza del civico 56. A perdere la vita è stato un motociclista, il 54enne di origine rumena Ion Doru Vacarescu. Secondo quanto è stato ricostruito finora, l’uomo in sella a un T-Max avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote poco prima dell’incrocio con piazza Virgilio e sarebbe andato a sbattere contro un albero.

Non è ancora chiaro il motivo per cui il 54enne abbia perso il controllo dello scooter e non è stata nemmeno ricostruita la dinamica esatta dell’incidente. Stando a quanto emerso, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente. Il motociclista è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo dove è morto per le ferite provocate dall’impatto. Sono in corso le indagini da parte della sezione infortunistica della polizia municipale.