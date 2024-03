Morto un 34enne a Santa Venerina. Fatale lo schianto contro un muro

Ancora una vittima lungo le strade della provincia di Catania. A perdere la vita, la scorsa notte, è stato il 34enne Giuseppe Rapisarda. Fatale l’impatto contro un muro. L’uomo viaggiava a bordo di una Golf lungo via Provinciale, tra Santa Venerina e Zafferana Etnea. Inutili i soccorsi del personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.