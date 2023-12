Incidente a Palermo: morto un 22enne, ferito grave un minorenne

Incidente mortale in viale Regione Siciliana a Palermo, dove un giovane di 22 anni, Michelangelo Aruta, che viaggiava su una Smart assieme a un amico diciassettenne, ha perso la vita finendo nello spartitraffico. Il passeggero è ricoverato all’ospedale Villa Sofia in gravi condizioni. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la vittima e il ferito dalle lamiere dell’abitacolo dell’automobile.

La polizia municipale sta eseguendo i rilievi. Secondo quanto emerso finora, il giovane avrebbe avuto un tasso alcolemico alto. Si attendono ancora i risultati del test tossicologico. Secondo una ricostruzione della polizia municipale, per motivi che sono ancora in fase di accertamento, la Smart avrebbe perso il controllo volando giù dal ponte di viale Lazio. I vigili urbani stanno accertando se c’è anche il coinvolgimento di altre auto.