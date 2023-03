Con la moto contro un palo, morto un 32enne nel Messinese

Il 32enne Basiliano Frasconà è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Mistretta, in provincia di Messina. Stando a quanto è stato ricostruito finora, il 32enne stava viaggiando a bordo di una moto di grossa cilindrata quando, arrivato in via Giovanni Verga, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote finendo per schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che, con un’ambulanza del 118, hanno trasportato il centauro in ospedale. Per il 32enne, però, non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.