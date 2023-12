Capaci, scontro tra auto e moto: morto un uomo, grave la figlia

La scorsa notte a Capaci (in provincia di Palermo) nello scontro tra un’auto e una moto è morto un uomo che stava viaggiando sullo scooter con la figlia. La donna è stata trasportata nell’ospedale Villa Sofia di Palermo in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso la giovane e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità del sinistro.