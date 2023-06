Bronte, auto si schianta contro un muro: morta una donna di 46 anni

Un incidente mortale si è verificato questa notte sulla strada provinciale 211, nel territorio di Bronte (in provincia di Catania), intorno all’1.30. Una Golf Volkswagen per cause che sono ancora in corso di accertamento sarebbe andata a sbattere contro un muro. Nel violento impatto a perdere la vita è stata una donna di 46 anni originaria di Bronte. Sono rimasti feriti il marito e i due figli che sono stati portati in diversi ospedali della zona. Secondo quanto ricostruito finora, si tratterebbe di un incidente autonomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Randazzo, oltre agli operatori sanitari che hanno prestato i primi soccorsi. Solo dopo le 7 di questa mattina il traffico è tornato normale lungo la strada provinciale.