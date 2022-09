Incidente mortale. A scontrarsi sono state una moto e un’auto

Un drammatico incidente in cui si è registrata una vittima dopo uno scontro avvenuto in via Orto di Lino, a Palermo. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una moto e un’auto. A morire dopo l’impatto è stato Silvestre Maniscalco. Il 48enne, che viaggiava a bordo di una moto, si è procurato una profonda ferita alla testa.

L’auto ha il parabrezza danneggiato, mentre la moto di grossa cilindrata è andata distrutta nel violento impatto.