Misilmeri: strada statale 121 chiusa per incidente, un ferito

Un incidente si è verificato questa mattina lungo la strada statale 121 Catanese, nel territorio di Misilmeri (in provincia di Palermo). Nello scontro tra due auto una persona è rimasta ferita. Il tratto interessato dal sinistro, al chilometro 249,200, è provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e anche il personale di Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.