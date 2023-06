Mazzarino, incidente stradale sulla Ss 117: una persona rimasta ferita

È di una persona ferita il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina lungo la strada statale 117 bis centrale sicula, al chilometro 68,600, nel territorio di Mazzarino (in provincia di Caltanissetta). La carreggiata in direzione Gela al momento è bloccata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Presenti anche il personale di Anas per le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.