Palermo, notte bianca del liceo Umberto funestata da un incidente: feriti due motociclisti

Attimi di paura hanno funestato i festeggiamenti al liceo Umberto di Palermo in occasione della notte nazionale del liceo classico. Attorno alle 22.30, mentre centinaia di ragazzi affollavano la scuola di via Filippo Parlatore, una moto si è schiantata contro una Fiat Panda che era da poco uscita dal cancello della scuola. A bordo della moto due giovani, soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto. Le loro condizioni sembrano non destare particolari preoccupazioni, ma sono stati portati via in barella in via precauzionale e trasportati in ospedale. Sul posto anche la polizia, che si sta occupando dei rilievi per ricostruire la dinamica, La strada è stata chiusa al traffico.

Secondo le ricostruzioni di alcuni testimoni, l’auto si sarebbe trovata già su via Filippo Parlatore quando sopraggiungevano i due a bordo della moto, che prima sarebbero finiti contro un’auto parcheggiata, nel tentativo di evitare lo scontro, e poi contro la Fiat. «Ho sentito un forte rumore e ho visto una moto volare», racconta una testimone. Subito dopo lo schianto, c’è stato anche qualche momento di tensione, che però non è finito col degenerare.