Melilli, operaio cade da un’impalcatura di un cantiere: è grave

Incidente sul lavoro oggi in contrada Pietre Nere, a Melilli, nel Siracusano, dove un operaio è caduto da una impalcatura di un cantiere. L’uomo – un 58enne originario di Belpasso (nel Catanese) è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Dopo la caduta, l’operaio è stato soccorso dai colleghi che stavano lavorando insieme a lui nel cantiere.

Secondo quanto è stato ricostruito finora, l’operaio sarebbe caduto da un cestello sul quale era al lavoro. L’uomo è entrato nell’ospedale etneo in codice rosso con un vasto politrauma e adesso si trova ricoverato al Trauma center con la prognosi riservata. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe vigile e sarebbe riuscito anche a parlare con i medici che lo hanno in cura.