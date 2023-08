Foto di Pixabay

Ennesimo incidente per una carrozza a Palermo. Cavallo stramazza al suolo

Ennesimo incidente con una carrozza a Palermo. Il cavallo che trainava la carrozza, con a bordo dei turisti, è scivolato ieri sull’asfalto di corso Vittorio Emanuele, all’altezza di via Roma, stramazzando al suolo. Una denuncia è stata presentata da un gruppo di associazioni animaliste tra cui Ada, Lida, Oipa ed Enpa.

«La vettura, presumibilmente abusiva, non ci risulta sia stata poi controllata dalle forze dell’ordine preposte. In questi giorni, noi associazioni animaliste abbiamo segnalato costantemente alla polizia municipale la presenza di carrozze abusive in tutto il centro storico – si legge in una nota – Tali segnalazioni sono state effettuate sia telefonicamente, alla centrale operativa dei vigili urbani, che in forma scritta allo stesso comando. Proprio ieri abbiamo appreso la convalida degli arresti domiciliari di uno gnuri (i conducenti delle carrozze, ndr) piuttosto conosciuto, scattati per la guida di un calesse per le corse clandestine».