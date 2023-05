Incidente Catania-Messina: auto contro guard rail, grave il conducente. Traffico bloccato

Un grave incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9.30, lungo l’autostrada A18 nel tratto tra Acireale e Giarre (in provincia di Catania) in direzione Messina. Stando a quanto è stato ricostruito finora, per cause che sono ancora in fase di accertamento, un’auto si è schiantata contro il guard rail a circa due chilometri dalla rampa di accesso allo svincolo di Giarre. Nell’impatto, il conducente della macchina è rimasto gravemente ferito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma poi, vista le condizioni del ferito, si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso. Il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia: le due corsie sono state chiuse per consentire i soccorsi, i rilievi del caso di cui si stanno occupando gli agenti della Polstrada e la messa in sicurezza della strada. Il conducente è stata trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.