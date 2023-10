Siracusa: auto si ribalta all’interno dell’area di servizio di contrada Targia

Un incidente autonomo si è registrato questa mattina in contrada Targia, nel territorio di Siracusa. Un suv si è ribaltato finendo la propria corsa all’interno di una stazione di servizio. La dinamica non è ancora chiara ma il mezzo potrebbe avere impattato contro una barriere in cemento ai lati della carreggiata. Rimasta ferita, ma non in condizioni gravi, una donna che si trovava alla guida. Sul posto è intervenuto il 118 e i vigili del fuoco.

