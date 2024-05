Ragusa: perde il controllo dell’auto, spacca la ringhiera e finisce sui binari

Un’auto ha divelto una ringhiera e, dopo essere precipitata da un’altezza di circa sei metri, è finita lungo i binari della ferrovia sottostante. L’incidente autonomo si è verificato intorno alle 14 di oggi pomeriggio in piazza Vann’Antò a Ragusa. Alla guida della macchina c’era un giovane, sul sedile passeggero la madre. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo della vettura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ragusa. Madre e figlio, rimasti illesi, nel frattempo avevano già raggiunto il livello della strada. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area. Adesso si aspetta l’arrivo di un carrello ferroviario per togliere l’auto – una Ford Fiesta – dai binari e spostarla poi, con un carro attrezzi, in un punto già stabilito di via Archimede. Sul posto sono arrivati anche il personale sanitario del 118, la polizia e i vigili urbani.