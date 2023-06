Paternò, incidente tra due auto sulla Ss 284: feriti i conducenti. Traffico deviato

È di due feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato poco dopo le 17 di oggi pomeriggio lungo la strada statale 284 in territorio di Paternò, in provincia di Catania. L’impatto frontale tra due auto – una Alfa 147 e una Fiat Brava – è avvenuto a circa 400 metri dal bivio per Santa Maria di Licodia. Le cause che hanno provocato il sinistro sono ancora in fase di accertamento. A rimanere feriti sono stati entrambi i conducenti dei due mezzi, un 40enne e un 24enne. Per uno dei due feriti è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha portato all’ospedale Cannizzaro di Catania; l’altro uomo, invece, è stato trasportato al Policlinico del capoluogo etneo a bordo di una ambulanza del 118.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto uno dei due feriti che era rimasto incastrato all’interno delle lamiere dell’abitacolo della macchina. Sul posto anche i carabinieri di Paternò che stanno eseguendo i rilievi del caso e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità. Il traffico, infatti, è deviato al bivio Paternò-Ragalna per chi arriva da Catania e, invece, per chi arriva da Adrano è deviato all’altezza del bivio per Santa Maria di Licodia.