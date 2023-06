Maletto, scontro tra due auto: un 80enne portato in ospedale

Incidente tra una Fiat Panda e una Mercedes lungo la strada statale 284 nel territorio di Maletto in direzione Randazzo, in provincia di Catania. Alla guida della Panda un malettese di 80 anni, di Maletto anche il conducente della Mercedes, un 20enne. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Maletto. Per l’80enne è stato necessario il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Castiglione-Prestianni di Bronte.