Comiso, auto sfonda una ringhiera e precipita nella strada sotto. Feriti marito, moglie e figli piccoli

Un’auto a gran velocità ha sfondato una ringhiera ed è precipitata nella strada sottostante dove ha fermato la sua corsa dopo un frontale contro una abitazione. In macchina marito e moglie di origine tunisina insieme due figli di sei e sette anni. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Comiso, in provincia di Ragusa. Tutti sono stati tutti trasferiti in ospedale a Vittoria, sono feriti ma stanno bene.

La macchina a bordo della quale viaggiavano, una Peugeot, per cause in via di accertamento, ha tirato dritto all’ingresso di Comiso, all’incrocio tra la strada statale 115 e corso Vittorio Emanuele, abbattendo le ringhiere e cadendo nella via sottostante, via San Martino dopo un volo di circa quattro metri sbattendo contro la parete di una abitazione e danneggiando anche i cavi della linea Enel. Danneggiate anche altre due auto in via San Martino. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco, gli agenti della polizia e anche i tecnici dell’Enel.