Agrigento, perde il controllo dello scooter: medico ricoverato in Terapia intensiva

Un medico dell’età di 55 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato in via Luca Crescente, all’altezza dello svincolo per la statale 640 a pochi passi dalla Valle dei templi. Stando alle prime informazioni emerse, l’uomo avrebbe perso il controllo e sarebbe finito a terra mentre si trovava alla guida del proprio scooter. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il medico all’ospedale San Giovanni di Dio dove adesso si troverebbe ricoverato in Terapia intensiva. Tra le varie ipotesi, si starebbe considerando anche un eventuale malore improvviso che non avrebbe lasciato il tempo al 55enne per poter chiedere aiuto. Indagano i carabinieri di Agrigento.