Scontro tra due auto ad Acireale: morta una 18enne, cinque persone ferite

Uno scontro frontale tra due auto è avvenuto questa notte lungo la strada statale 114 (viale Jonio) nel territorio di Acireale, in provincia di Catania. Nell’incidente è morta una ragazza di 18 anni di Taormina (nel Messinese) e altre cinque persone sono rimaste ferite e trasportate negli ospedali di Catania e Acireale.

A scontrarsi, intorno all’1.30, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, sono state una Peugeot e un furgoncino Renault. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale che hanno operato per estrarre i passeggeri che erano rimasti incastrati tra le lamiere degli abitacoli delle macchine.