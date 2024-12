Incendio tra le villette a Santa Flavia, auto in fiamme

Un incendio è divampato a Santa Flavia, in provincia di Palermo, in una strada privata a cui si accede dalla statale 113, raggiunta e invasa dal fumo nero. Sono andate in fiamme alcune auto che si trovavano sotto una tettoia. Due villette sono state evacuate. Tante le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco da parte degli automobilisti.