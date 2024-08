Incendio sulla strada statale 115: traffico bloccato in entrambe le direzioni

Foto di Dario De Luca

A causa di un incendio il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, al chilometro 248 sulla strada statale 115 – nota anche come Sud occidentale sicula – nel territorio di Butera, in provincia di Caltanissetta. Al momento il transito dei mezzi è deviato sulla viabilità locale. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, forze dell’ordine e squadre Anas, per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della statale in sicurezza nel più breve tempo possibile.