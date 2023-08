Ragusa, un vasto incendio distrugge macchia mediterranea e minaccia un resort

Un vasto incendio è divampato intorno alle 14.30 di oggi in contrada Piombo a Ragusa in prossimità del Donnafugata resort. Le fiamme hanno devastato una grande area di vegetazione e di macchia mediterranea e il fumo è stato visibile per una vasta area della costa iblea. Sul posto sono intervenute tre squadre vigili del fuoco del comando di Ragusa, insieme a squadre Aib forestale e volontari della protezione civile.

L’intervento delle squadre ha evitato che l’incendio coinvolgesse le strutture del Donnafugata resort. Sul posto intervenuto anche personale Direttore operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco per coordinare da terra l’intervento dei due elicotteri e di un canader. Il fumo del rogo ha invaso anche le corsie della strada provinciale 15 e questo ha richiesto l’intervento anche della pattuglie della polizia municipale di Ragusa e degli agenti del commissariato di Comiso per gestire la viabilità.