Un incendio è divampato all’ospedale di Caltanissetta. In corso l’intervento dei pompieri

Un incendio si è sviluppato nei locali mensa della sala convegni dell‘ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto sono già al lavoro le squadre dei vigili del fuoco che, stando a quanto emerge, avrebbero già circoscritto le fiamme, insieme alle forze dell’ordine. Dai locali al piano terra esce una densa nube di fumo nero che avvolge l’edificio. Il direttore sanitario dell’ospedale, Benedetto Trobia, sottolinea che la situazione è «sotto controllo» e che «non è stato necessario fare evacuare i degenti ricoverati nei reparti». Il rogo, come hanno confermato i vigili del fuoco, è già stato domato. Le squadre sono ancora al lavoro per bonificare i locali e controllare i danni provocati dalle fiamme e dal fumo in attesa di accertare le cause che avrebberoi innescato l’incendio. La sala mensa non è funzionante, e viene utilizzata saltuariamente per il catering in occasione di convegni.