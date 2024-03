Incendio a bordo di una nave al porto di Catania: indagini per accertare le cause

Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina all’interno di un locale batterie a bordo della nave cargo Eco Mediterranea, ormeggiata al molo 32 del porto di Catania. Dopo la richiesta di soccorso ricevuta dalla capitaneria di porto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Il locale interessato dall’incendio è stato messo in sicurezza e una squadra é rimasta a presidio della nave fino al completo ripristino delle ordinarie condizioni di esercizio degli impianti interessati. Non risultano persone rimaste ferite o intossicate dal fumo. Al momento, sono ancora in corso le indagini per accertare le cause del rogo.