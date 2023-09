Due grossi incendi a Messina e Agrigento: in fumo ettari di boschi

Due grossi incendi sono divampati nel Messinese e nell’Agrigento. A Messina le fiamme sono divampate in contrada Santa Rosalia e stanno divorando diversi ettari di bosco. Anche ad Agrigento ad andare in fumo sono ettari di bosco in contrada Monserrato. In entrambi i posti sono già al lavoro per le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile.