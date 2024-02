Noto: uno stabilimento balneare è stato distrutto dalle fiamme, indagini in corso

Bar, cucina e veranda di uno stabilimento balneare sono stati distrutti dalle fiamme. L’incendio è divampato, intorno all’1.30 di notte, all’interno del lido Brizò in contrada Reitani a San Lorenzo nel territorio di Noto, in provincia di Siracusa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento del rogo che ha distrutto oltre 200 metri quadrati della struttura balneare. Al momento, non sono stati trovati elementi riconducibili alla matrice dolosa dell’incendio. Ma proseguono le indagini e gli inquirenti non escludono anche cause di natura elettrica.