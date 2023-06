Catania, rogo all’interno di una casa di riposo. Evacuati ospiti e personale. Indagini

Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio all’interno di una casa di riposo per anziani in via Galermo 173, a Catania. Le due squadre si sono occupate di spegnere l’incendio, sviluppatosi in un locale infermeria del piano terra, ed evacuare tutti gli ospiti presenti insieme al personale di servizio, a causa di una grande quantità di fumo e di prodotti della combustione.

Le persone evacuate sono state portate in area sicura e affidate alle cure del personale sanitario del sevizio 118 intervenuto sul posto. Una persona è stata trasportata presso l’ospedale Policlinico di Catania. Sul posto è intervenuta anche un’autobotte di rincalzo, un’autoscala ed il funzionario di servizio dalla sede centrale. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Presente sul posto anche personale delle oolizia di Stato.