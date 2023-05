Chiaramonte, incendio in un’azienda alimentare. Distrutti bagni e spogliatoi. Indagine in corso

Un incendio è divampato nella serata di ieri, intorno alle 23, all’interno di un’azienda destinata alla lavorazione e alla conservazione di alimenti che si trova in contrada Piano dell’acqua a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Dopo la segnalazione del rogo arrivata al numero unico di emergenza (112), sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con un’autobotte. Arrivati sul posto, i pompieri si sono occupati delle operazioni di spegnimento e hanno circoscritto l’incendio, delimitando i danni solo a una parte della struttura adiacente al magazzino e ai locali di lavorazione. I locali dell’azienda interessati erano destinati a bagni e spogliatoi per il personale che a causa dell’incendio, vista l’entità dei danni subiti, risultano inagibili. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.