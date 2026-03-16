Foto di Vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento in via America, nel quartiere Nesima, a Catania. Il rogo ha interessato un appartamento al primo piano del civico 30. Le fiamme sono state circoscritte ed estinte evitando che si propagassero e coinvolgessero gli appartamenti adiacenti.

Incendio in un appartamento a Catania: nessun residente ferito

Una parte dell’abitazione è stata resa inagibile fino al ripristino delle originarie condizioni di sicurezza a seguito dei potenziali danni prodotti dal calore che si è sviluppato nell’incendio. I vigili del fuoco spiegano che non ci sono stati feriti tra i residenti. Ancora da accertare le cause del rogo. Prima dell’arrivo dei pompieri sono intervenuti alcuni agenti della polizia. Gli stessi, entrati nell’abitazione invasa dal fumo per verificare la presenza di persone, sono rimasti intossicati e affidati alle cure dei sanitari.