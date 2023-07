dig

Monreale ancora in fiamme. Residenti lasciano le abitazioni minacciate dall’incendio

Fiamme nella zona occidentale dell’isola. A Monreale, nel Palermitano, alcuni residenti avrebbero persino abbandonato le abitazioni minacciate da un incendio, divampato ieri ma che ancora non riesce a domare. Diverse le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per le operazioni di spegnimento, con il supporto della forestale e dei mezzi aerei: pare che il rogo stia interessando anche zone impervie. Intanto non ci sono buone previsioni per la provincia di Palermo dove – insieme alle province di Enna e Trapani – per la giornata di oggi è stata diramata un’allerta di livello rosso da parte della protezione civile.