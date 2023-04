Incendia l’auto della ex fidanzata per vendetta. Denunciato un 36enne nel Siracusano

Avrebbe incendiato la macchina della sua ex fidanzata per vendetta dopo la fine della loro relazione. Per questo, dopo la denuncia presentata dalla vittima, è stato denunciato a piede libero un incensurato 36enne a Solarino, in provincia di Siracusa. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno analizzato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona e anche i tabulati telefonici. L’incrocio di questi elementi ha permesso di identificare il 36enne come l’autore dell’incendio dell’auto. L’uomo è stato denunciato per atti persecutori, danneggiamento e incendio doloso.