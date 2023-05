Incendia due auto della polizia: denunciato un 30enne a Campobello di Mazara

Un uomo di Mazara del Vallo è stato denunciato per l’incendio di due auto della polizia municipale date alle fiamme davanti al municipio di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Si tratta di un 30enne, individuato dai carabinieri e dalla procura di Marsala, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private. L’uomo è stato ripreso, mentre depositava alcuni cartoni e riviste, presi da un vicino bidone della differenziata, per poi appiccare le fiamme. Dopo la segnalazione al 112 da parte di un cittadino, i militari sono intervenuti in via Risorgimento insieme ai vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Le due vetture sono andate completamente distrutte.