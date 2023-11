Incendi, a Gratteri rinasce un’area devastata dalle fiamme con nuovi alberi resistenti al fuoco

Il paese

Rinasce nelle Madonie un’area devastata dagli incendi dell’estate scorsa. Un intervento di rigenerazione ambientale farà rifiorire la macchia mediterranea e gli alberi in un’area di dieci ettari a Gratteri, vicino a Cefalù, all’interno del Global Geopark Unesco. L’intervento, presentato oggi a Gratteri, è parte integrante del progetto Le città che respirano di Nespresso, promosso per sostenere e valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico in aree bisognose di tutela, ripristino ambientale e sostegno del territorio.

Il territorio di Gratteri è ricco di storia e di biodiversità. Negli ultimi anni è stato teatro di devastanti incendi che hanno compromesso l’equilibrio dell’ecosistema. Nel mese di settembre 2023 un violento fronte di fuoco ha distrutto oltre duemila ettari di terreno, tra cui parte del bosco e diverse abitazioni. L’intervento di tutela ambientale si concluderà all’inizio del 2024. L’area interessata è situata nelle vicinanze della famosa Abbazia di San Giorgio costruita intorno all’anno 1100 dai monaci premostratensi provenienti dalla Normandia. Qui, oltre a una bonifica del terreno saranno piantati alberi di specie autoctone in grado di resistere al fuoco come il leccio, la sughera, il corbezzolo, il mirto e l’alloro.