Imbrattati i muri della sede Rai di Catania. Slogan pro Palestina e scritte contro l’azienda

«Free Palestine», «Fuori Israele dai media» ma anche «non ci censurate più». Sono soltanto alcune delle scritte apparse sui muri esterni della sede Rai di Catania, lungo via Passo Gravina. L’azienda è stata presa di mira, anche con insultati, da ignoti. Un gesto che ha fatto scattare la solidarietà di istituzioni, sindacati e amministratori. Tra loro il sindaco di Catania Enrico Trantino. «Spiace – ha spiegato il primo cittadino attraverso una nota stampa – che taluni interpretino il dissenso in modi assolutamente sbagliato, violando le più elementari norme del rispetto e della democrazia». Sui fatti è intervenuta anche la Cgil etnea: «Conosciamo la professionalità dei giornalisti della sede Rai di Catania e non meritano alcun messaggio di offesa e insulto. Dall’ informazione passa invece un prezioso contributo alla democrazia. Non ci può essere vera pace senza un linguaggio rispettoso».